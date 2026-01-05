In occasione dei 105 anni di Gaetano Massaro, il sindaco di Bivona ha inviato i suoi più sentiti auguri alla comunità, celebrando la lunga vita del residente più anziano della città delle pesche. Questa ricorrenza rappresenta un momento di condivisione e di riconoscimento per l’esperienza e il valore di una persona che ha attraversato numerosi eventi nel corso degli anni.

Festa a Bivona per il 105° compleanno del signor Gaetano Massaro, la persona più anziana della città delle pesche. “Come ogni anno con grande piacere, come amministrazione comunale, siamo andati a fare gli auguri al nostro più longevo compaesano il Gaetano Massaro, che oggi compie ben 105 anni". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Festa per i 105 anni di Gaetano Massaro, il sindaco: "Auguri da parte di tutta la comunità"

