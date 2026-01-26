Forza Italia Marina Berlusconi vede Tajani | sostegno al partito leadership vicepremier non in discussione

Marina Berlusconi si impegna a sostenere Forza Italia, mantenendo un ruolo di influence discreto e costante. In incontri recenti, ha manifestato il suo supporto a Tajani, rafforzando la posizione del partito e il ruolo di leadership del vicepremier. La sua presenza sottolinea l’importanza di un equilibrio interno, senza alterare gli equilibri già consolidati, e conferma l’impegno di Forza Italia nel mantenere una posizione stabile nel panorama politico italiano.

(Adnkronos) – Marina Berlusconi continuerà, sempre in maniera discreta, a esercitare la sua moral suasion, su due fronti. Quello della giustizia, in vista del referendum del 22-23 marzo, e quello del futuro del partito, dove il rinnovamento va realizzato nel solco di una maggiore spinta liberal, senza alimentare correnti interne e mantenendo leadership e spirito unitario. La presidente di Fininvest, che oggi ha incontrato nella sua casa di Milano Antonio Tajani per circa due ore -a conclusione di una serie incontri con vari esponenti del partito e mondo dell'imprenditoria e dell'editoria- lo avrebbe ribadito al vicepremier: sostegno della famiglia alla campagna referendaria per il sì e alla Forza Italia guidata da Tajani ma il ricambio generazionale va portato avanti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

A Milano, Marina Berlusconi e Antonio Tajani si sono incontrati, un gesto che racchiude in sé più di quanto sembri, riflettendo i delicati equilibri e le prospettive di Forza Italia.

Tajani esprime apertura riguardo a un possibile coinvolgimento di Marina e Pier Silvio Berlusconi nella politica, sottolineando che finora hanno declinato questa possibilità.

