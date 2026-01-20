Valzer dopo le elezioni Dalle civiche a Forza Italia | lievitano i consiglieri e cambiano gli equilibri

Dopo le recenti elezioni, si osserva un aumento dei consiglieri all’interno della maggioranza di centrodestra ad Ancona. In particolare, Forza Italia potrebbe passare da un consigliere a quattro, modificando gli equilibri politici locali. Questa evoluzione riflette i cambiamenti in corso nel panorama civico e nelle alleanze politiche, con potenziali ripercussioni sulla governabilità e le dinamiche amministrative della città.

Cambiano gli equilibri politici dentro la maggioranza di centrodestra di Ancona e Forza Italia ‘rischia’ di veder lievitare i suoi consiglieri da 1 a 4. Con buona pace del civismo che da contenitore di esperimenti e valori politici si trasforma in un trampolino di lancio per carriere di partito. Ieri mattina è andata in scena la prima seduta delle commissioni consiliari con la nomina del nuovo presidente, Daniele Giachi, che prende il posto di Vincenzo Rossi alla VII (Bilancio): uno scambio più o meno alla pari, visto che Rossi va a presiedere la VIII (Commercio) che nei primi due anni e mezzo si è riunita pochissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Faggiotto trova casa in Forza Italia: "Dopo l’impegno nelle liste civiche sarò alla guida del Gruppo Giovani"Fabrizio Faggiotto, 30 anni, è stato nominato coordinatore comunale del Gruppo Giovani di Forza Italia.

