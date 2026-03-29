Fortitudo troppo forte | Avellino Basket cede 71-62 a Bologna

Nella partita disputata al PalaDozza di Bologna, l'Unicusano Avellino Basket ha affrontato la Fortitudo Bologna. La squadra di casa ha vinto con il punteggio di 71-62, sfruttando la vittoria ottenuta in precedenza contro Pesaro e il risultato negativo di Brindisi. La gara si è conclusa con la vittoria della Fortitudo, che ha dominato il punteggio fino alla fine.

Ne è uscita fuori una partita dura, spigolosa, come per altro da previsione, che ha visto la squadra di casa imporsi con il punteggio di 71-62. Match in cui i biancoverdi hanno subito l'avvio veemente dei padroni di casa, per poi rientrare in gara senza riuscire a completare la rimonta. Il prossimo impegno dell'Unicusano sarà sabato 4 aprile alle ore 20.00 al PalaDelMauro contro la Ferraroni JuVi Cremona. Pronti via la Fortitudo si porta subito sull’8-0 e coach Di Carlo chiama un immediato time-out. A rompere l’inerzia biancoblu è Lewis, che mette dentro i primi due punti per Avellino. Con una tripla di Mussini gli irpini si portano sul -3 (13-10). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Fortitudo troppo forte: Avellino Basket cede 71-62 a Bologna Articoli correlati La Finlandia è troppo forte: l’Italia dell’hockey ghiaccio maschile cede 11-0Nulla da fare nemmeno contro i maestri finlandesi: l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio perde 11-0 contro gli scandinavi dopo le sconfitte... Al PalaDozza la sfida d’alta quota: Unicusano Avellino contro la capolista Fortitudo BolognaSi resta in Emilia Romagna per la giornata numero trentatrè del campionato di Serie A2 OldWildWest. Aggiornamenti e notizie su Avellino Basket Temi più discussi: Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Tutto sulla 32^ giornata; Serie A2 Old Wild West 2025/26 – Quattro gli anticipi di oggi; Serie A2, la preview della 33^ giornata. L’Avellino Basket sfida la capolista Fortitudo: sfida ad alta quota al Pala DozzaGli irpini cercano il riscatto dopo Forlì contro una Bologna lanciata in vetta: Fantinelli dirige, Perkovic e Sorokas le armi principali dei felsinei Una partita che vale molto più di due punti. Domen ... orticalab.it La Fortitudo stende anche Avellino e si conferma in vetta alla classificaAl PalaDozza finisce 71-62, grazie a un Sorokas monumentale e a un solido Anumba. Brutta distorsione al ginocchio per Imbrò ... corrieredibologna.corriere.it Avellino Basket, coach Di Carlo: "Vogliamo un pronto riscatto a Bologna" #Avellino - facebook.com facebook