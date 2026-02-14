La Finlandia è troppo forte | l’Italia dell’hockey ghiaccio maschile cede 11-0

La Finlandia ha segnato undici gol contro l’Italia, una sconfitta pesante per gli azzurri dell’hockey su ghiaccio. La causa è la superiorità tecnica dei finlandesi, che hanno dominato l’incontro fin dal primo minuto. Gli italiani hanno faticato a trovare il ritmo e sono rimasti senza possibilità di reagire, subendo una serie di reti che hanno lasciato poco spazio alle speranze di rimonta.

Nulla da fare nemmeno contro i maestri finlandesi: l' Italia maschile dell' hockey su ghiaccio perde 11-0 contro gli scandinavi dopo le sconfitte contro Svezia e Slovacchia. Gli azzurri sono ultimi nel girone, i finlandesi avanzano direttamente ai quarti di finale. Enorme, oggettivamente, la differenza tecnica tra le due squadre anche se l'Italia avrebbe potuto segnare un paio di reti a tu per tu con il portiere avversario ma oggi non c'è stata nemmeno un po' di fortuna La sconfitta degli azzurri. La Finlandia parte subito molto forte: cinque tiri in porta nei primissimi minuti non fruttano nessun gol ma la superiorità tecnica è evidente.