Forte di Vigliena spiragli di recupero per lo storico sito | incontro pubblico sulla riqualificazione

Il Forte di Vigliena, riconosciuto come monumento nazionale, è stato per anni lasciato in stato di totale abbandono. Recentemente, si è tenuto un incontro pubblico per discutere di progetti di riqualificazione e recupero del sito. L'evento ha coinvolto amministratori locali, tecnici e cittadini interessati alle possibilità di valorizzazione dello storico forte.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Forte di Vigliena è un monumento nazionale, per molti anni completamente abbandonato. Mercoledì 8 aprile (ore 16.30), si terrà un incontro pubblico, promosso dalla Municipalità 6, insieme a tutte le realtà impegnate a sostenerne il recupero conservativo. Presso l’aula consiliare di via Atripaldi, si celebrerà “ un momento importante per il recupero e la promozione di uno dei luoghi simbolo” di Napoli Est, spiega Enzo Morreale del comitato civico San Giovanni. Il 13 giugno 1799, il Forte di Vigliena fu teatro di uno snodo decisivo della Rivoluzione napoletana, con la battaglia tra i giacobini della Repubblica Partenopea e le forze sanfediste del cardinale Ruffo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forte di Vigliena, spiragli di recupero per lo storico sito: incontro pubblico sulla riqualificazione Articoli correlati Piano di recupero del centro storico, primo incontro in Comune. "Idee, indagini e prospettive di rinascita"Venerdì 13 febbraio l’evento all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” per illustrare il progetto e avviare il questionario per la... Riqualificazione del'area della stazione ferroviaria, l'incontro pubblico per presentare il progettoJESI - Il progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria sarà al centro di un incontro pubblico che l’amministrazione comunale...