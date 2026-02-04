Piano di recupero del centro storico primo incontro in Comune Idee indagini e prospettive di rinascita

Questa mattina il Comune di Maddaloni ha incontrato cittadini e professionisti per discutere il piano di recupero del centro storico. È stato il primo passo ufficiale per ascoltare proposte, analizzare le esigenze e pensare a come rilanciare un’area che ha bisogno di interventi concreti. La riunione è stata l’occasione per mettere sul tavolo idee e fare il punto sulle indagini già avviate, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche e realizzabili. Ora si attende un percorso che possa portare a risultati tangibili nel breve e nel lungo termine.

Venerdì 13 febbraio l’evento all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” per illustrare il progetto e avviare il questionario per la pianificazione condivisa La città di Maddaloni si prepara a fare un passo importante verso il recupero e la valorizzazione del centro storico. Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” in Via Raffaele Viviani, si terrà la prima audizione pubblica dedicata alla presentazione del Piano di Recupero (PdR) del cuore storico della città. Tra gli interventi previsti figurano figure di spicco dell’amministrazione comunale e dei tecnici incaricati del progetto: Il Piano di Recupero mira a riqualificare e rendere vivibile il centro storico, tutelando il patrimonio architettonico e culturale, incentivando attività economiche sostenibili e favorendo una partecipazione attiva della comunità.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Maddaloni Centro Storico

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Maddaloni Centro Storico

Argomenti discussi: Piano di intervento di recupero territoriale: può sanare abusi non condonabili?; Piano del territorio, parola d’ordine: recupero del centro storico; Le Cerquette Grandi rinasce dopo 30 anni: il progetto approda in Aula Giulio Cesare; Il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione C&D.

Tmc, ecco il piano di recupero del BayesianNel corso dell'incontro che si è tenuto ieri a Palermo nella sede della Capitaneria di Porto, le autorità marittime e investigative siciliane hanno approvato i dettagli del piano di recupero del ... ansa.it

Piano del territorio, parola d’ordine: recupero del centro storicoL’iter iniziato quasi tre anni fa, e ora l’approdo in aula: si adotta mercoledì il nuovo Pgt, in primo piano il recupero del centro storico. Sono poche ma chiare e importanti, dice l’assessore all’U ... ilgiorno.it

https://tinyurl.com/ycxn6ma3 -> Maddaloni. Audizione pubblica per il nuovo piano di recupero del centro storico - facebook.com facebook

Foggia, studentato e strutture socio-culturali: il recupero di Candelaro col piano «ex Distretto» x.com