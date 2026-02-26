Riqualificazione del' area della stazione ferroviaria l' incontro pubblico per presentare il progetto

Domani alle 17, un incontro pubblico si terrà nella città di Jesi per presentare il progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. L’appuntamento mira a coinvolgere la cittadinanza e a illustrare le idee principali relative ai lavori previsti. L’evento rappresenta un momento di confronto tra amministrazione e residenti, con l’obiettivo di condividere dettagli e ascoltare eventuali osservazioni.

JESI - Il progetto di riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria sarà al centro di un incontro pubblico che l'amministrazione comunale jesina ha organizzato per domani (venerdì 27 febbraio), alle ore 17.30, presso la sala conferenze del Consorzio agrario di viale Trieste, 24 che è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it L'area della stazione ferroviaria cambia volto, in attesa del sovrappasso di collegamento con via Piaggio [FOTO]"Si tratta di un progetto integrato – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione urbana, Stefano Rispoli – che supera la logica degli...