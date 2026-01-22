Nba Europe a Roma? Al Centrale del Foro Italico, l’evento è previsto per il 2027. I rappresentanti di Sport e Salute hanno aggiornato il Consiglio Federale sui progetti di miglioramento dello stadio del tennis, incluso un intervento di ampliamento. Questa iniziativa mira a promuovere il basket e rafforzare l’attività sportiva internazionale nella capitale, offrendo nuove opportunità per gli appassionati e le competizioni di livello europeo.

In attesa della squadra, il progetto Nba Europe a Roma ha già la casa. A ufficializzare di fatto una voce che gira da tempo sono stati gli aggiornamenti sui lavori per la copertura del Centrale di Tennis del Foro Italico illustrati al Consiglio Federale di oggi della Federbasket dalla partecipazione di Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. L’impianto avrà 13.500 posti a sedere, circa tremila in più di adesso, e dunque assolutamente in linea con gli standard della nuova lega europea. Una parziale novità è la tempistica, visto che l’ultimazione del progetto era annunciata per fine 2027: invece oggi si è parlato di consegna per l’estate, di quell’anno, dunque in linea con la partenza di Nba Europe fissata al momento per ottobre 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba Europe a Roma? Al Centrale del Foro Italico: pronto per il basket nel 2027

NBA Europe, meeting a Londra con AC Milan e Olimpia, mentre l'Inter si tira fuori. Roma è ancora un foglio biancoAC Milan e Olimpia Milano sono presenti al meeting organizzato a Londra per disegnare le basi del progetto NBA Europe ... eurosport.it

Ipotesi blocco retrocessioni e una Serie A a 18 per fare spazio a Roma?Il fronte Roma per la Serie A - con l'ambizione di prendere parte al progetto NBA in Europa a partire dal 2027/28 - è ormai caldissimo da mesi. Se ne torna a parlare sul ... pianetabasket.com

