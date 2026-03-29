Si è concluso il Gran Premio del Giappone, terza tappa del campionato mondiale di Formula 1 2026. La corsa si è disputata sul circuito di Shanghai, con i piloti impegnati in 53 giri caratterizzati da un ritmo elevato e molte strategie diverse. Alla bandiera a scacchi, i risultati hanno determinato la classifica finale e l’assegnazione dei punti per la stagione in corso.

Calato il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 53 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i punti pesanti di questo week end asiatico. La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position di Kimi Antonelli a precedere George Russell. Piloti bolognese, tra l’altro, in grado di bissare la p.1 dopo averlo fatto per la prima volta a Shanghai (Cina). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: risultati e classifica gara

Articoli correlati

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas

Aggiornamenti e notizie su Ordine d'arrivo F1 GP Giappone 2026...

Temi più discussi: Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: risultati e classifica gara; F1 GP Giappone 2026, risultati qualifiche e griglia di partenza: Antonelli in pole!; MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d'arrivo e nuova classifica; F1 | Prove Libere 1 GP Giappone 2026: Russell detta il passo.

Ordine Arrivo Gran Premio della Cina di F1: storica vittoria di AntonelliOrdine d’Arrivo Gran Premio di Cina di Formula 1 2026 sul circuito di Shanghai : trionfo di Andrea Kimi Antonelli, riporta l'Italia sul gradino più alto del ... stadiosport.it

Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a LeclercCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri ... oasport.it

La settimana si apre con la Luna in Vergine, che invita a rimettere ordine con lucidità e intenzione - facebook.com facebook

La piazza No Kings rilancia la parola d'ordine del movimento contro il genocidio: BLOCCHIAMO TUTTO Ora 300.000 persone verso l'occupazione della Tangenziale x.com