Formula 1 Mercedes domina e Ferrari insegue | classifica Piloti dopo gara Sprint Gp Cina

Durante la gara Sprint del Gran Premio di Cina, George Russell ha concluso in prima posizione, confermandosi in testa alla classifica mondiale di Formula 1. La Ferrari ha ottenuto buoni piazzamenti e si è avvicinata al leader, ma non ha superato l'inglese. La classifica piloti dopo la corsa vede Russell al comando, seguito dalle altre monoposto, tra cui quella del team italiano.

(Adnkronos) – George Russell domina la gara Sprint del Gran Premio di Cina e mantiene il comando della classifica del Mondiale di Formula 1, ma la Ferrari c'è e insegue. Oggi, sabato 14 marzo, il pilota britannico della Mercedes ha trionfato nella gara corta sul circuito di Shanghai, precedendo proprio le due rosse di Charles. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: GP d’Australia 2026, Russell in pole a Melbourne: Mercedes domina, Ferrari insegue Gp Cina: Ferrari sfida Mercedes, la prima sprint sconvolgeShanghai accoglie il secondo appuntamento della stagione 2026 con una griglia in cui la Ferrari cerca conferme dopo il dominio Mercedes a Melbourne. Aggiornamenti e notizie su Formula 1 Mercedes domina e Ferrari... Temi più discussi: Formula1, la Mercedes domina le qualifiche Sprint in Cina; Melbourne, la nuova F1 diverte, Mercedes domina, Ferrari promette; Qualifiche Australia, telemetria spietata: ecco perché il motore Mercedes è super - Analisi Tecnica - Formula 1; La Mercedes domina a Melbourne: Russell vince, uno strepitoso Kimi Antonelli è secondo. Ferrari sul podio. Formula 1, Mercedes domina e Ferrari insegue: classifica Piloti dopo gara Sprint Gp Cina(Adnkronos) - George Russell domina la gara Sprint del Gran Premio di Cina e mantiene il comando della classifica del Mondiale di Formula 1, ma la Ferrari c'è e insegue. Oggi, sabato 14 marzo, il pilo ... cn24tv.it Formula 1, in Cina Russell vince Sprint ma podio è rosso Ferrari: Leclerc secondo, Hamilton terzoSuper Ferrari nella gara Sprint del Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo, è andata in scena la gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo quello in Australia, dominato da ... adnkronos.com A Graz, in Austria, salendo con la funicolare dello Schlossberg si può scorgere, per pochi secondi, una Red Bull di Formula 1 fissata in verticale su una parete rocciosa - facebook.com facebook Il Gran Premio del Bahrein e quello dell'Arabia Saudita sono stati cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medio Oriente. Lo riporta Sky Sport Germania. Secondo l'emittente tedesca, le gare in B x.com