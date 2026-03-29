Formazioni ufficiali Colombia Francia | le scelte su Cabal e Kalulu

Le formazioni ufficiali della partita tra Colombia e Francia sono state annunciate. Tra i giocatori convocati, sono stati inseriti Cabal e Kalulu, che partiranno titolari. La sfida amichevole si disputa con questi due atleti in campo, in un confronto tra le rispettive rappresentative nazionali. Le squadre sono state presentate con le rispettive scelte di formazione per l'incontro.

Formazioni ufficiali Colombia Francia, Cabal e Kalulu sono pronti a sfidarsi in questa amichevole. Entrambi partiranno dall’inizio. Le ultime. L’attesa è finalmente finita per gli appassionati di calcio internazionale: gli allenato hanno diramato le formazioni ufficiali di Colombia Francia, confermando le indiscrezioni della vigilia che vedevano alcuni “italiani” pronti a darsi battaglia dal primo minuto. La sfida, che promette spettacolo e intensità agonistica, sarà un banco di prova fondamentale per testare la tenuta difensiva di entrambe le compagini in vista dei prossimi impegni ufficiali. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La notizia che interessa ii tifosi della Juventus riguarda il reparto arretrato delle due nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Colombia Francia: le scelte su Cabal e Kalulu Articoli correlati Formazioni ufficiali Brasile Francia: le scelte su Bremer e Kaluludi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Brasile Francia: le scelte su Bremer e Kalulu da parte dei rispettivi ct. Formazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct e la decisione su Thuramdi Paolo MoramarcoFormazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct nell’amichevole di lusso che accende il Gillette Stadium. Contenuti utili per approfondire Colombia Francia Temi più discussi: Dove vedere Brasile-Francia giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole; Mondiale 2026, tutte le maglie delle squadre; Francia, Deschamps convoca Koné per le amichevoli contro Brasile e Colombia; Coppa del Mondo FIFA 2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Amichevoli pre Mondiale 2026: Colombia-Francia, probabili formazioniDue nazionali ricche di talento si preparano a sfidarsi in un test di alto livello. Da una parte c’è la Colombia, che dopo l’assenza al Mondiale in Qatar vuole tornare protagonista nella prossima rass ... sportal.it Probabili formazioni Colombia Francia | Quote: turnover per Deschamps (amichevole, oggi 29 marzo 2026)Probabili formazioni Colombia Francia, le quote e le notizie su moduli e titolari nell’amichevole di oggi, 29 marzo 2026, per Deschamps e Lorenzo. ilsussidiario.net COLPO AL GINOCCHIO PER RABIOT, NIENTE COLOMBIA Alla vigilia dell'amichevole contro la Colombia, il ct della Francia Didier Deschamps ha dichiarato in conferenza: "Rabiot, per precauzione, non parteciperà all'allenamento, ha subito un colpo al gin - facebook.com facebook Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di questa sera contro la Colombia, sfida visibile in esclusiva su #Sportitalia , il ct della #Francia ha annunciato che #Rabiot non avrebbe lavorato in gruppo durante la rifinitura a causa di un colpo al ginocchio x.com