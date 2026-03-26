Formazioni ufficiali Brasile Francia le scelte dei ct e la decisione su Thuram

Le formazioni ufficiali di Brasile e Francia sono state annunciate per l'amichevole disputata al Gillette Stadium. I due allenatori hanno scelto i giocatori da schierare in campo, con attenzione alle decisioni riguardanti anche Thuram, la cui presenza è oggetto di discussione. La partita vede quindi le due nazionali prepararsi per le prossime competizioni internazionali.

di Paolo Moramarco Formazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct nell’amichevole di lusso che accende il Gillette Stadium. La decisione su Thuram. Negli Stati Uniti va in scena una delle amichevoli più affascinanti del panorama internazionale: Francia-Brasile, sfida dal sapore mondiale che si disputa al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts, con calcio d’inizio alle ore 21 italiane. Un test di altissimo livello per due delle nazionali più prestigiose al mondo, ricco di talento e qualità. IN CAMPO L’ITALIA NEL PLAYOFF MONDIALE Tra i protagonisti attesi c’è anche Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e punto di riferimento offensivo dei nerazzurri, che però parte inizialmente dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei ct e la decisione su Thuram Articoli correlati Formazioni ufficiali Polonia Albania, le scelte dei due ct e la decisione su Zielinskidi Paolo MoramarcoFormazioni ufficiali Polonia Albania, le scelte dei due ct per il match valido per la semifinale playoff per accedere al Mondiale e... Formazioni ufficiali Brasile Francia: le scelte su Bremer e Kaluludi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Brasile Francia: le scelte su Bremer e Kalulu da parte dei rispettivi ct. Aggiornamenti e notizie su Brasile Francia Discussioni sull' argomento Brasile-Francia: quando si gioca, orario, formazioni e dove vedere l’amichevole in TV e streaming; Francia, i convocati per Brasile e Colombia: c'è Marcus Thuram ma non Kephren; Brasile, l’annuncio di Ancelotti: Wesley titolare contro la Francia – VIDEO; Mondiale 2026, tutte le maglie delle squadre. Brasile, #Ancelotti punta su #Wesley: l'esterno parte titolare contro la Francia x.com Wesley protagonista in Nazionale! Un altro grande traguardo per il difensore della Roma, che sarà titolare nel Brasile per la sfida contro la Francia domani alle 21:00! Carlo Ancelotti ha confermato la sua presenza nell'undici titolare, a testimonianza de facebook