Formazioni ufficiali Brasile Francia | le scelte su Bremer e Kalulu

Le formazioni ufficiali della partita tra Brasile e Francia sono state annunciate dai rispettivi allenatori. Sono state fatte scelte specifiche riguardo alla presenza di Bremer e Kalulu nelle rispettive rose. La selezione dei giocatori è stata comunicata prima dell’inizio dell’incontro. La formazione del Brasile include Bremer, mentre quella della Francia prevede Kalulu tra i titolari.

da parte dei rispettivi ct. Amichevole di lusso negli USA. Negli Stati Uniti va in scena una spettacolare amichevole di lusso dal sapore mondiale tra Brasile e Francia. Sotto i riflettori c’è un rientro attesissimo e fondamentale per tutti i tifosi della Juventus: Gleison Bremer scende in campo dal 1? al centro della difesa della Nazionale verdeoro.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Questa maglia da titolare sancisce ufficialmente il suo definitivo ritorno ai massimi livelli dopo il lungo e delicato infortunio che lo aveva costretto ai box nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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