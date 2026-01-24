Forlì in emergenza totale a Gubbio | infermeria piena e Petrelli ko Miramari | Le assenze ci sono ma non cambio modulo

Forlì si prepara alla trasferta di Gubbio dopo la sconfitta contro la Sambenedettese. La squadra affronta la partita con alcune assenze, tra cui Petrelli, e senza modificare il proprio modulo. Gubbio, rinvigorito dal derby vinto sul Perugia, cerca punti per consolidare la posizione in classifica, mentre Forlì cerca di reagire e tornare alla vittoria. La sfida si disputerà domenica alle 17:30 allo stadio

Il mister denuncia la situazione campi: "Il sintetico ci crea infortuni". Out anche Farinelli, Menarini e Macrì “Abbiamo perfettamente la consapevolezza che sono tutti scontri salvezza e che dobbiamo cercare di fare punti a Gubbio, ci alleniamo bene e stiamo seguendo il nostro percorso. Ora però servono i punti”, sono queste le prime parole del tecnico Alessandro Miramari che poi ci tiene a precisare come non possa cambiare il suo diktat tattico nonostante le molte assenze, soprattutto quella dell'attaccante Petrelli. “La disposizione tattica non può cambiare perché cambierebbero i principi di gioco e le distanze, in partita si riporta quello su cui lavoriamo in settimana.🔗 Leggi su Forlitoday.it

