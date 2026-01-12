L’Aquila dei piccoli passi È il terzo pari consecutivo

L’Aquila dei piccoli passi si conferma con il terzo pareggio consecutivo. La partita tra San Donato Tavarnelle e Montevarchi si è conclusa senza reti, evidenziando equilibrio e determinazione da entrambe le squadre. Un risultato che testimonia l’impegno e la costanza delle squadre in un campionato caratterizzato da sfide intense e punti importanti in palio.

san donato tavarnelle 0 montevarchi 0 SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Gambassi; Croce, Alfani, Leonardi (67’ Mignani); Torrini, Falconi, Pecchia, Sardilli (80’ Puppato); Ciravegna (86’ Morina), Ronci (60’ Rotondo), Calonaci (70’ Montella). All. Bonucelli MONTEVARCHI (4-3-1-2): Giusti; Cecconi, Francalanci, Coly, Menchetti (67’ Casagni); Rosini (74’ Bassano), Galeota (74’ Galastri), Nannini (80’ Kondaj); Mattei; Bocci (67’ Tommasini), Mencagli. All. Marmorini Arbitro: Zeccheria di Legnago Note: ammoniti Nannini, Falconi, Francalanci. TAVARNELLE VAL DI PESA – Finisce zero a zero con accesa polemica finale per quella che a fine gara entrambi gli allenatori hanno definito con una stessa parola: sporca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Aquila dei piccoli passi. È il terzo pari consecutivo Leggi anche: Il Monza rallenta ancora. Secondo pari consecutivo Leggi anche: Carrarese La politica dei piccoli passi paga. Sette pareggi come Catanzaro e Südtirol Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La situazione in provincia dell’Aquila. Vertici e dirigenti dell'azienda sanitaria hanno messo in campo, nel capoluogo regionale, più turnazione del personale, e ad Avezzano il dirottamento dei pazienti in codice verde nei più piccoli presidi di Pescina e Tagliac - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.