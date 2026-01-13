La Pianese ha ottenuto il settimo risultato utile consecutivo, pareggiando 1-1 allo stadio Cabassi di Carpi. Un risultato che dimostra equilibrio e continuità nella stagione, segnando un progresso importante nel percorso verso la salvezza. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica e mantenendo aperte le speranze di raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il settimo risultato utile inanellato, l’1-1 dello stadio Cabassi di Carpi, è stato, da parte della Pianese, una prova di maturità. Dopo una settimana complicata, condizionata dalla neve e da qualche defezione di troppo, i bianconeri hanno centrato una prestazione di personalità; non si sono fatti irretire dallo svantaggio dei padroni di casa e hanno spinto sull’acceleratore, con la volontà di rimediare al gap. La rete, che ha rimesso in piedi il risultato, è arrivata a una manciata di minuti dal 90’: a firmarla Sodero, alla seconda marcatura in 180 minuti. Ovvio che un po’ di dispiacere, per una mancata vittoria, al triplice fischio, è rimasto, ché nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo se le zebrette – che hanno trovato sulla loro strada il portiere Sorzi con l’abito migliore – fossero risalite in pullman con i tre punti in tasca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese, settimo risultato utile di fila: "Un altro passo verso la salvezza"

Leggi anche: Per la Pianese a Carpi un pari che vale il settimo risultato utile consecutivo

Leggi anche: Pianese, è un buon pari con la Juventus Next Gen. Quarto risultato utile di fila

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calcio, Serie C: la Pianese centra il settimo risultato utile, a Carpi un pari che sta stretto; La Pianese pareggia a Carpi nel finale: 1-1; Il post partita di Carpi-Pianese, Birindelli: “Un pari che ci dà coraggio”; Carpi-Pianese 1-1: sesto pareggio al Cabassi, Sodero all’87’ risponde a Panelli.

Pianese, settimo risultato utile di fila: "Un altro passo verso la salvezza" - 1 dello stadio Cabassi di Carpi, è stato, da parte della Pianese, una prova ... msn.com