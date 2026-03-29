Forlì si prepara ad affrontare Scafati, quarta in classifica, nella partita prevista alle 18 al PalaMangano, con l’arbitro Gagliardi, Lupelli e Occhiuzzi. La vigilia è segnata anche da preoccupazioni per le condizioni di Demonte Harper, alle prese con un nuovo infortunio, una situazione che ha suscitato commenti da parte di coach Antimo Martino.

Non bastasse già la forza di Scafati quarta in classifica, che Forlì affronterà alle 18 al PalaMangano (arbitreranno Gagliardi, Lupelli e Occhiuzzi), ad agitare la vigilia di coach Antimo Martino, della squadra e della società sono le condizioni di Demonte Harper. Il giocatore statunitense venerdì non si è allenato per un dolore alla gamba. E come lui non hanno preso parte alla seduta gli acciaccati Bossi e Gaspardo nonché capitan Tavernelli, ancora a causa della lussazione al dito della mano destra patito nel terzo quarto a Ruvo di Puglia una settimana fa. Ma se Bossi e Gaspardo giocheranno (mentre Tavernelli non verrà impiegato), il grande punto interrogativo riguarda Harper. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì a Scafati con l’incognita Harper. Ennesimo acciacco. Martino: "Preoccupante"

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