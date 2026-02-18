Forlì l’infortunio condiziona Harper In calo punti percentuali rimbalzi e assist

Harper ha subito un infortunio che ha influenzato direttamente le sue prestazioni in campo, portando a un calo di punti, percentuali, rimbalzi e assist. La sua condizione fisica, infatti, ha già determinato una riduzione delle sue performance nelle ultime partite. La squadra di Forlì si trova ora a dover affrontare anche questa difficoltà, mentre cerca di mantenere la competitività in campionato.

Se la situazione di classifica fa tenere la antenne dritte, pure le condizioni fisiche del roster forlivese non sono delle migliori. Oltre all’infortunio di Gaspardo, la Pallacanestro 2.015 è uscita dal Flaminio alle prese con i guai di Pietro Aradori e con un Demonte Harper incerottato, come confermato da coach Martino al termine del derby. Il classe ‘89 si è procurato un’edema osseo in occasione della trasferta di Mestre di inizio gennaio, scivolando su alcuni fogli di carta finiti a bordo campo. Un piccolo problema che lo ha però costretto a ‘dosare’ le forze in settimana, limitando quantità e qualità delle sedute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

