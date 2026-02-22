Alberani provoca reazioni nel Forlì affermando che Harper deve essere sostituito se non sta bene. La sua dichiarazione nasce dalla preoccupazione per le recenti prestazioni del giocatore, che influenzano la posizione della squadra in classifica. I tifosi, preoccupati per la salvezza, seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla condizione fisica del centrocampista. La discussione si accende tra appassionati, mentre la società valuta le prossime mosse. La situazione rimane tesa e ancora da definire.

Passione raffreddata, zona playout e futuro da (ri)costruire. Nei giorni scorsi il tema è stato toccato da alcuni storici tifosi forlivesi. Oggi ne parla Nicola Alberani: 51enne forlivese, due esperienze manageriali in città (dal 1997 al 1999, poi dal 2010 al 2012), una finale scudetto a Roma, serie A anche ad Avellino. Questa è la sua sesta stagione a Strasburgo, nella massima lega francese. Alberani, ha visto? Una settimana fa solo 30 forlivesi per una trasferta vicina e storicamente sentita, Rimini. La sua prima reazione? "Un misto di dispiacere e sorpresa: da un lato fa tristezza, dall’altro onestamente si tratta di un fatto impensabile fino a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Harper Beckham si schiera e fa il tifo per mamma Victoria: «Il mio più grande modello»Harper Beckham esprime il suo supporto alla madre, Victoria Beckham, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento francese.

Forlì, l’infortunio condiziona Harper. In calo punti, percentuali, rimbalzi e assistHarper ha subito un infortunio che ha influenzato direttamente le sue prestazioni in campo, portando a un calo di punti, percentuali, rimbalzi e assist.

Tifo, società, salvezza: Alberani scuote Forlì: Valutate Harper: se sta male, va cambiato.

