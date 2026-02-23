MALATTIE RARE E PANCREAS | ricerca terapie avanzate e giustizia sanitaria Il convegno

Il convegno mette in luce come le malattie rare del pancreas siano spesso trascurate a causa della complessità delle terapie e delle scarse risorse disponibili. La ricerca avanzata e le nuove terapie offrono speranze concrete, ma molte persone ancora faticano ad accedere ai trattamenti adeguati. Esperti e pazienti si confrontano per trovare soluzioni pratiche e migliorare le politiche sanitarie. La discussione si concentra sui passi necessari per garantire una giustizia sanitaria più equa.

Education Unit della FONDAZIONE ARTEMISIA ETS, presieduta dalla Dr.ssa Mariastella Giorlandino, e la FONDAZIONE UNIPANCREAS ETS, presieduta dal Prof. Giovanni Butturini, annunciano il convegno nazionale FAD ECM “Malattie rare e pancreas: ricerca, terapie avanzate e giustizia sanitaria”, in programma il 26 febbraio 2026, dalle 16:00 alle 19:00. L'evento ha ottenuto il patrocinio della FNOMCeO, a testimonianza del suo valore scientifico e del suo rilievo psico?sociale nel panorama sanitario nazionale. L'iniziativa, accreditata con 4.5 crediti ECM gratuiti e aperta a tutte le professioni sanitarie, nasce con l'obiettivo di offrire una riflessione aggiornata e multidisciplinare su un ambito clinico di grande complessità: le malattie rare, con particolare attenzione alle forme pancreatiche; patologie caratterizzate da difficoltà diagnostiche e percorsi terapeutici spesso non codificati, che richiedono competenze altamente specialistiche e una forte integrazione tra ricerca, clinica e organizzazione sanitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

