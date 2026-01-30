Dalla Spagna arriva una notizia che fa sperare. Ricercatori hanno ottenuto un risultato senza precedenti nella lotta contro il cancro al pancreas. Si tratta di un passo avanti importante, considerando la resistenza di questa forma di tumore ai trattamenti tradizionali. Ora si spera che questa scoperta possa presto tradursi in nuove terapie efficaci.

Dalla Spagna arriva un segnale incoraggiante nella lotta contro il cancro al pancreas, una delle patologie oncologiche più aggressive e resistenti ai trattamenti. A guidare lo studio è Mariano Barbacid, responsabile del gruppo di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO), che ha presentato i risultati di una sperimentazione condotta su modelli murini. I dati mostrano la completa eliminazione delle cellule tumorali dell’adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC), la forma più comune e devastante di tumore al pancreas. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e illustrato nel corso di una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cura del cancro al pancreas: dalla Spagna un risultato senza precedenti nella ricerca

Uno studio condotto in Spagna ha fatto fare un passo avanti contro il tumore al pancreas.

Tumore al pancreas: nuove cure e frontiere di ricerca

