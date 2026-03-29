L’Amministrazione comunale di Mascali ha deciso di dedicare una delle piazze principali della frazione di Fondachello al generale della polizia Sebastiano Di Mauro. La cerimonia ufficiale di intitolazione si è svolta recentemente, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato del Comune.

La cerimonia si è svolta alla presenza di una folta rappresentanza delle forze dell'ordine, tra cui i vertici del commissariato di Acireale e i familiari del generale, oltre a carabinieri e guardia di finanza L’Amministrazione comunale di Mascali ha ufficialmente intitolato una delle piazze più significative della frazione mascalese al generale della polizia Sebastiano Di Mauro. L’evento ha visto la partecipazione dell’amministrazione rappresentata dal sindaco Luigi Messina, dalla vicesindaco Veronica Musumeci e dell’assessore Paolo Virzì. La cerimonia si è svolta alla presenza di una folta rappresentanza delle forze dell'ordine, tra cui i vertici del commissariato di Acireale e i familiari del generale, oltre a carabinieri e guardia di finanza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Fondachello, una piazza per il generale Sebastiano Di Mauro

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