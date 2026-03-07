Non una di meno scende in piazza al via weekend lungo di lotta che culminerà con lo sciopero generale e transfemminista

L'associazione femminista "Non una di meno" annuncia un weekend lungo di lotta e di sciopero anche a Palermo, con cortei e mobilitazioni per l’8 marzo (festa della donna) e lo sciopero generale e transfemminista per il 9 marzo. “Le due giornate - si legge in una nota della sezione palermitana di ”Non una di meno" - vogliono mettere al centro l’opposizione alle politiche del governo Meloni che tra mosse come il ddl Bongiorno e il supporto alle manovre guerrafondaie di Trump dichiara di fatto guerra aperta alle donne e alle persone trans, alle persone razzializzate e disabili, alle persone povere. Anche a Palermo, attraverso le assemblee... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Sciopero generale del 9 marzo 2026: chi aderisce, cosa si ferma e perché si scende in piazza

Femminicidio Zoe Trinchero, Non Una di Meno scende in piazza: “Società marcia, vittime sempre più giovani”Il collettivo Non Una di Meno è sceso in piazza per chiedere educazione affettiva e sessuale nelle scuole dopo la morte di Zoe Trinchero, 17 anni,...

Aggiornamenti e notizie su Non una di meno scende in piazza al via....

Temi più discussi: Lunaria l’8 e il 9 marzo scende in piazza; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere; Non Una di Meno risponde all'appello a mobilitarsi e ad agitarsi in vista dell'8 Marzo; Sciopero generale: il 9 marzo mobilitazione anche a Novara.

Le femministe di Non Una di Meno scendono in campo contro Cruciani: Inaccettabile il suo spettacolo l'8 marzo. Flash mob davanti al teatro e il Comune prende le distanzeBELLUNO. Le femministe di Non Una di Meno scendono in campo contro Giuseppe Cruciani e il suo spettacolo, Via Crux - Ci siamo rotti il caxxo, che andrà in scena sul palco del teatro Buzzati di Bel ... ildolomiti.it

Non si capisce un c...o. Ma di che parlano? Cruciani replica alle femministe di Non Una di Meno e non risparmia il comune. Sai che me frega, faccia quello che vuole (VIDEO)BELLUNO. La polemica è implosa. E non poteva essere altrimenti. Domani, domenica 8 marzo, il popolare conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani si esibirà al teatro Buzzati di Belluno con il suo spet ... ildolomiti.it

Cornetti senza burro (bicolore o normali) in meno di 3 ore!il risultato é incredibile - facebook.com facebook

Chivu: "Abbiamo solo da imparare da Max Allegri, lo conosco anche persona. CI siamo sentiti, ultimamente un po' meno, ci sentivamo a Parma, è venuto anche al campo. Sono l'ultimo a poter parlare di un vincente come Allegri, possiamo solo imparare da lui. x.com