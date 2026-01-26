Volontari in piazza a Fondachello l' appello social del sindaco stavolta ha funzionato

Il sindaco di Fondachello ha lanciato un appello sui social per coinvolgere i cittadini in attività di volontariato in piazza. La risposta positiva della comunità ha permesso di riscoprire l'importanza della collaborazione e del senso civico, contribuendo a rendere la frazione marinara più pulita e accogliente. Questa iniziativa dimostra come l’impegno collettivo possa favorire la rinascita e il miglioramento del territorio.

Dopo l'insuccesso di una precedente chiamata alla mobilitazione, il secondo appello digitale ha sortito l'effetto sperato, portando in piazza numerosi volontari armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà La frazione marinara di Fondachello ha vissuto una giornata all'insegna del senso civico e della rinascita. Al centro dell'iniziativa la riqualificazione di piazza Cristoforo Colombo, area duramente colpita e danneggiata dalla furia del ciclone. In prima fila, a testimoniare l'importanza dell'intervento, il sindaco di Mascali Luigi Messina e la sua vice Veronica Musumeci. L'iniziativa è nata a seguito di un accorato appello lanciato sui social, uno strumento che, questa volta, ha saputo trasformare l'indignazione per i danni subiti in azione concreta.

