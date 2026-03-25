Milly Carlucci si appresta a condurre la seconda puntata di Canzonissima, lo storico programma di Rai1 trasmesso il sabato sera. La prima puntata è stata molto seguita dal pubblico, con ascolti superiori alle previsioni. La conduttrice si prepara a presentare nuovi numeri e ospiti, mantenendo alta l’attenzione sulla trasmissione.

Milly Carlucci si prepara alla seconda puntata di Canzonissima, lo storico show del sabato sera di Rai1 che è stato accolto dal pubblico con un risultato sopra le attese. Con un 22,5% di share a fronte del 23,8% del competitor Amici su Canale 5, la Carlucci si è portata a casa un signor risultato con una sfilata di cantanti e canzoni e senza il booster della gara che ha visto ben tre eliminazioni nel talent di Maria De Filippi. Nella seconda puntata si aggiungono al cast Arisa e Paolo Jannacci che farà una dedica speciale al padre Enzo. Attesa in studio anche la regina di Rai Fiction, Vanessa Scalera, in occasione dell’ultima puntata (di sempre?) dell’acclamata Imma Tataranni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI E GLI ASSI NELLA MANICA DELLA SECONDA PUNTATA

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La prima puntata di Canzonissima è andata!! "Mi ritorni in mente" è stata la mia canzone del cuore che ho voluto condividere con voi.. spero vi sia piaciuta! .. ci siamo preparati e divertiti tanto... Grazie a @milly_carlucci, all'orchestra ed al suo direttore Luigi S - facebook.com facebook

#Canzonissima con Milly Carlucci, in prima serata, ha ottenuto su Rai 1 il 22,5 % di share e 2 milioni 582 mila spettatori. #AscoltiTv x.com