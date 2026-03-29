L’associazione Solidea ha presentato al Comune di Foggia una richiesta formale per creare una Consulta comunale dedicata alle disabilità e alla mobilità delle persone con disabilità. La richiesta, depositata il 27 marzo, fa riferimento all’articolo 47 dello Statuto comunale e mira a istituire un organismo per favorire la partecipazione e la coprogettazione nelle politiche locali in questo settore.

L'iniziativa ha raccolto un sostegno ampio e trasversale: una trentina di realtà - tra associazioni, enti e sigle sindacali hanno aderito all'iniziativa, depositata formalmente al Comune di Foggia in data 27 marzo “La costituzione della Consulta rappresenta uno strumento concreto, aperto e partecipato, capace di collaborare con l’amministrazione comunale sulle questioni che incidono quotidianamente sulla qualità della vita di concittadine e concittadini. Un organismo in grado di coadiuvare l’amministrazione comunale nelle scelte che riguardano l’inclusione, l’accessibilità, la mobilità e i servizi essenziali, favorendo un confronto strutturato, continuativo e trasparente tra istituzioni e società civile”, spiegano da Solidea. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Foggia vuole la Consulta per la disabilità: "Un luogo di coprogettazione per le politiche comunali"

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