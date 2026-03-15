Oggi in Francia si vota per le elezioni comunali, un passaggio importante che riguarda decine di migliaia di amministratori locali. Contestualmente, si svolgono anche le elezioni politiche nazionali, con i partiti principali che cercano di conquistare il favore degli elettori. Tra i protagonisti ci sono figure come un rappresentante di un partito di destra e la leader di un altro movimento, entrambi intenzionati a rafforzare la propria presenza politica.

La Francia vota alle amministrative, test decisivo per macroniani, destre di Le Pen-Bardella e socialisti in cerca di rilancio. Parigi, Lione e Marsiglia al centro delle sfide più incerte. Sullo sfondo, polemiche per l’annuncio di Macron sulla nuova portaerei e il dibattito sulle spese militari Un voto amministrativo come prova generale delle politiche. La Francia oggi alle urne per misurare la temperatura non solo al macronismo, ma anche alle destre di Bardella e Le Pen e finanche ai socialisti scottati dagli accordi in chiave Eliseo che hanno portato il Paese a quattro crisi di governo in altrettanti anni e che vorrebbero invertire la rotta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Comunali e poi politiche. Bardella e Le Pen cercano lo scatto per la Francia di domani

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