Consulta per la Disabilità avviate le attività con l’elezione di presidente e direttivo

La Consulta per la Disabilità ha iniziato ufficialmente le sue attività dopo aver eletto il presidente e il direttivo. La decisione si è resa necessaria per rafforzare i diritti delle persone con disabilità, migliorando l’accesso a servizi essenziali come i trasporti, le strutture sanitarie e gli spazi pubblici. Nei primi incontri, i membri hanno già individuato alcune priorità, tra cui la riduzione delle barriere architettoniche in città e la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole.

Promuovere il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità insieme con maggiore inclusione sociale, accessibilità di spazi e servizi, mobilità e assistenza sanitaria adeguate. Sono questi gli obiettivi prioritari della consulta comunale per la Disabilità che si è ufficialmente costituita in questi giorni con l'insediamento di tutti gli organi di governo, ospitato nell'aula consiliare del Municipio. Dopo l'elezione nel mese scorso del presidente, Maurizio Vaccarella, e dei due vicepresidenti, Gabriele Cataldo e Salvatore Mirabella, la consulta è diventata pienamente operativa con l'elezione dei cinque componenti del Comitato direttivo e dei due segretari: si tratta di Stefania Massimino, Lucrezia Quadronchi, Martino Florio, Mario La Greca, Anna Papale (per il direttivo), e di Melania Manduca e Michela Finocchiaro.