Martedì 24 marzo si è svolto a Verona un incontro tra le forze di polizia di Italia, Austria e Germania presso la sede del Compartimento di polizia ferroviaria per Verona e il Trentino-Alto Adige. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle rispettive forze di polizia in una riunione trilaterale dedicata alla gestione dell’immigrazione transfrontaliera.

Dal monitoraggio dei flussi migratori ai controlli congiunti sui treni internazionali, le tre polizie rafforzano la cooperazione: «La situazione non presenta particolari criticità» Si è svolta martedì 24 marzo, presso la sede del Compartimento di polizia ferroviaria per Verona e il Trentino-Alto Adige, una riunione trilaterale che ha visto riunite le delegazioni delle forze di polizia italiana, austriaca e tedesca. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto operativo tra i rappresentanti dei tre paesi, impegnati da anni in una collaborazione strutturata lungo le principali direttrici ferroviarie internazionali. Alla riunione hanno... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Focus su immigrazione transfrontaliera: a Verona il vertice tra polizie di Italia, Austria e Germania

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