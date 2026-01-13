hbo max arriva su prime video in italia germania e austria con serie originali e olimpiadi 2026

HBO Max è disponibile su Prime Video in Italia, Germania e Austria, ampliando l’offerta con serie originali, produzioni Warner Bros e lo streaming delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Questo nuovo abbonamento permette agli utenti di accedere a contenuti di qualità e eventi sportivi live, integrando le piattaforme per un’esperienza più completa. Un’opportunità per ampliare le opzioni di intrattenimento senza dover cambiare servizio.

HBO Max arriva su Prime Video in Italia con serie originali e Olimpiadi 2026, offrendo produzioni HBO e Max, titoli Warner Bros e lo sport live di Milano Cortina in un unico abbonamento aggiuntivo.. Prime Video ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD) che renderà HBO Max disponibile per milioni di utenti in Europa. Grazie a questo accordo, da oggi, Prime Video distribuirà HBO Max in Italia, Germania e Austria. Come parte del progressivo rafforzamento globale tra Prime Video e Warner Bros. Discovery, l'accordo estenderà anche le collaborazioni attualmente esistenti a livello europeo in Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

