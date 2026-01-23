Merz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania – Il video

Il 23 gennaio 2026, a Villa Doria Pamphilj, a Roma, si è svolto il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania, con l’accoglienza del Cancelliere tedesco Merz da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'incontro ha rappresentato un momento di dialogo tra i due paesi, con l’obiettivo di approfondire collaborazioni e rafforzare i rapporti bilaterali. Di seguito il video dell’evento.

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoOggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania.

Leggi anche: Edi Rama a Roma da Meloni. Migranti, energia e Ue: il vertice intergovernativo Italia-Albania

Merz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania

Argomenti discussi: Tutti i punti dell'accordo Meloni-Merz per rilanciare la competitività europea. L'anticipazione del Foglio; La caccia al bilaterale a Davos e lo scudo della Carta sul Board for peace, la premier nel limbo; Meloni al summit Ue, asse con Merz sulle riforme; Reali di Spagna a Roma, il Re Felipe accolto in Campidoglio: il sindaco Gualtieri gli dona la Lupa.

Un monito del cancelliere Merz alla Presidente europea Ursula von der Leyen, basta parlare di guerra. Il cancelliere tedesco Merz ha sostenuto l'instaurazione di un dialogo con la Russia: "Se riusciremo a riportare la pace e la libertà in Europa e a trovare un c - facebook.com facebook