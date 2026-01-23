Merz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania – Il video

Da open.online 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 gennaio 2026, a Villa Doria Pamphilj, a Roma, si è svolto il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania, con l’accoglienza del Cancelliere tedesco Merz da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'incontro ha rappresentato un momento di dialogo tra i due paesi, con l’obiettivo di approfondire collaborazioni e rafforzare i rapporti bilaterali. Di seguito il video dell’evento.

Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni. Un dirigente di via Arenula ai tecnici: «Ce lo chiede la presidenza del consiglio» Lega, Forza Italia e il “furto” di deputati: quattro hanno lasciato il Carroccio, ma in dieci avrebbero bussato alla porta di Salvini. «Frequentano le loro cene» .🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoOggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania.

Leggi anche: Edi Rama a Roma da Meloni. Migranti, energia e Ue: il vertice intergovernativo Italia-Albania

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Merz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania

Video Merz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania

Argomenti discussi: Tutti i punti dell'accordo Meloni-Merz per rilanciare la competitività europea. L'anticipazione del Foglio; La caccia al bilaterale a Davos e lo scudo della Carta sul Board for peace, la premier nel limbo; Meloni al summit Ue, asse con Merz sulle riforme; Reali di Spagna a Roma, il Re Felipe accolto in Campidoglio: il sindaco Gualtieri gli dona la Lupa.

merz accolto da meloniMerz accolto da Meloni a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e GermaniaIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglie il Cancelliere tedesco Merz a Villa Doria Pamphilj per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania. Chigi (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it

merz accolto da meloniItalia-Germania, Meloni accoglie Merz per un vertice intergovernativoVertice intergovernativo tra Italia e Germania, oggi a Roma: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a villa Doria Pamphilj il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al vertice sono present ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.