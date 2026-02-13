Inquinamento del Sarno | sequestrata azienda di Torre Annunziata

Un'azienda di Torre Annunziata è stata sequestrata dopo aver inquinato il fiume Sarno. La società operava senza le autorizzazioni ambientali necessarie per le emissioni e gli scarichi inquinanti. Le forze dell'ordine hanno trovato che l’attività industriale scaricava sostanze nocive direttamente nel corso d’acqua, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica.

Operava senza le prescritte autorizzazioni ambientali legate all'emissione in atmosfera e allo scarico: per questo motivo un'azienda di Torre Annunziata. A eseguire il provvedimento la squadra Unità speciale emergenza Sarno del distretto di Pompei della polizia metropolitana di Napoli, nell'ambito delle attività investigative finalizzate all'accertamento e alla rimozione delle cause d'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti, attività pianificate e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. L'azienda sequestrata insiste su un'area di circa tremila metri quadrati ed è composta da tre capannoni e da un piazzale scoperto in calcestruzzo.