Firetto o Sodano? I Liberaldemocratici | Il punto non è chi il punto è con chi

In queste settimane si discute dei candidati sindaco di Agrigento, con particolare attenzione alle figure di Firetto e Sodano. Tuttavia, i Liberaldemocratici affermano che il vero tema non riguarda i nomi, ma le alleanze e le coalizioni che sostengono i candidati. La discussione si concentra ora sulla composizione delle liste e sui rapporti tra i diversi schieramenti politici presenti in città.

In queste settimane il dibattito si sta concentrando, come sempre, sui nomi dei candidati sindaco. Ma Agrigento non può permettersi di fermarsi ai nomi. La vera domanda oggi non è soltanto chi guiderà la città, ma con quale squadra. Da un lato c’è Michele Sodano, un giovane, un profilo che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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