Mobilità docenti Semeraro | chi può fare domanda chi è escluso e quali istanze presentare Facciamo il Punto
Durante il question time, Giuseppe Semeraro ha spiegato quali domande di mobilità docenti si possono presentare, chi ha diritto di farlo e quali sono i principali limiti da rispettare. Ha precisato le categorie di insegnanti che possono partecipare e le istanze che devono essere inoltrate. Il suo intervento si è concentrato sui dettagli pratici e sui requisiti necessari per la presentazione delle domande.
Nel corso del question time, Giuseppe Semeraro ha chiarito in modo operativo quali domande si possono presentare, chi può accedervi e quali sono i principali vincoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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