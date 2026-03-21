Mobilità docenti Semeraro | chi può fare domanda chi è escluso e quali istanze presentare Facciamo il Punto

Durante il question time, Giuseppe Semeraro ha spiegato quali domande di mobilità docenti si possono presentare, chi ha diritto di farlo e quali sono i principali limiti da rispettare. Ha precisato le categorie di insegnanti che possono partecipare e le istanze che devono essere inoltrate. Il suo intervento si è concentrato sui dettagli pratici e sui requisiti necessari per la presentazione delle domande.