Le magliette usate della Half Marathon Firenze arrivano in Ruanda. Dopo aver corso per le strade di Firenze, ora aiutano le comunità di un villaggio lontano. Una rete di associazioni le ha portate fin lì, trasformandole in un aiuto reale per chi ne ha bisogno.

Firenze, 8 febbraio 2026 – Dalle strade di Firenze ai villaggi del Ruanda. È questo il lungo viaggio, carico di significato, compiuto dalle magliette surplus delle passate edizioni della Half Marathon Firenze, che grazie a una rete virtuosa di associazioni sono diventate un prezioso aiuto concreto per la popolazione locale. A darne notizia è Mario Albanese dell’associazione Amata Africa, che scrive direttamente dall’Africa per raccontare l’arrivo del materiale e la sua immediata distribuzione: magliette accolte con gratitudine, trasformate in indumenti di uso quotidiano per chi vive davvero con pochissimo, dove ogni gesto solidale assume un valore enorme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le magliette della Half Marathon Firenze arrivano in Ruanda

