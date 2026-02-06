Mister Clementi si trova ancora a gestire una squadra in condizioni difficili, con alcuni giocatori infortunati. Oggi Braconi e Tomba sono tornati ad allenarsi e sono disponibili per la prossima partita. Nel frattempo, Shkambaj si candida a partire titolare nel derby e si dice motivato a fare bene:

Un derby sentito, in campo così come sugli spalti. Vigor - Fossombrone regala già tanti spunti di riflessione. Dopo anni i senigalliesi sono riusciti a sfatare il tabù del "Bonci": nella gara di andata infatti, i rossoblu hanno strappato un rocambolesco successo in rimonta. Tante cose sono cambiate nel corso dei mesi, di certo però la compagine forsempronese cercherà di restituire il favore. Mister Clementi lo sa bene e con una formazione decisamente incerottata non può affatto stare tranquillo. Se Magi Galluzzi non è ancora al top, per fortuna Braconi e Tomba hanno ripreso a lavorare con il gruppo, proprio come Tonelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso Vigor-Fossombrone, mister Clementi ancora alle prese con una squadra incerottata. Braconi e Tomba hanno ripreso ad allenarsi. Shkambaj titolare nel derby, voglia di stupire: "Sono motivato, la squadra sta lavorando bene»

Approfondimenti su Vigor Fossombrone

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vigor Fossombrone

Argomenti discussi: Arriva il Fossombrone: Tappa importante; Siamo delusi, le assenze di certo non ci aiutano; Fossombrone, ci vuole un fisico bestiale; Arriva il Fossombrone | Tappa importante.

Verso Vigor-Fossombrone, mister Clementi ancora alle prese con una squadra incerottata. Braconi e Tomba hanno ripreso ad allenarsi. Shkambaj titolare nel derby, voglia di ...Tutti daranno il 200%. Spero che i tifosi vengano. a sostenerci in gran numero:. sono fondamentali. sport.quotidiano.net

Fossombrone: Urso in partenza verso la VigorA Fossombrone conferme vicine per Kieremateng, Torri, Giunchetti, Procacci e Pagliari, in partenza invece Niccolò Urso (alla Vigor Senigallia), Broso (lo vuole il Matelica) e probabilmente Casolla ... ilrestodelcarlino.it

Calcio: Vigor verso Teramo, parla Tomba: "Loro forti, ma diremo la nostra" facebook