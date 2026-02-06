Laganà su Messina Volley | Dobbiamo essere decise contro una squadra ostica come Randazzo

Questa sera il Messina Volley affronta il New Randazzo Volley in una partita importante. Michela Laganà, uno dei punti di forza della squadra, invita le sue compagne a essere decise e concentrate. La sfida si presenta difficile, perché Randazzo è una squadra ostica e molto combattiva. Le ragazze di Messina sanno che devono dare il massimo per portare a casa i tre punti. Il match si gioca in casa, e l’obiettivo è mettere in campo tutta la determinazione possibile per superare l’avversario.

**Messina Volley, Michela Laganà: “Randazzo è una squadra ostica, dobbiamo essere decise e concentrate”** A Messina, in campo al New Randazzo Volley, si sfiderà la terza forza del Campionato di Serie C femminile, il Messina Volley, guidato da Marcela Nielsen. La squadra blu è già stata in grado di vincere tre partite consecutive, e lo scorso weekend ha ottenuto la sua seconda sconfitta in serie, andando a rubare il posto alla prima posizione in classifica. Ma l’obiettivo è ancora più alto: raccogliere punti e andare avanti con la stessa determinazione che ha portato la squadra a vincere tre gare di fila.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

