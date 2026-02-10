Gli attentati ai treni di sabato mattina hanno scosso l’Italia, proprio mentre si svolgono le Olimpiadi di Milano e Cortina. Gli anarchici festeggiano sui social, mentre il ministro Piantedosi dice che ci sono segnali di convergenza tra queste azioni e gli scontri di piazza. La paura si diffonde tra i pendolari e le forze dell’ordine, che continuano a indagare per capire chi sta dietro a questi sabotaggi.

"Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore". Il riferimento non è alla cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, ma agli attentati ai treni di sabato all’alba. Inizia così la nota – già il titolo è evocativo: ‘Chi sabota è nemico dell’Italia’ – e termina in modo altrettanto inequivocabile: "Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce". Esultano gli anarchici, il ’piano’ ha funzionato. Mentre la Procura di Bologna e quella di Ancona indagano per terrorismo, all’indirizzo ‘Sottobosko.noblogs, esperienze licheniche’ sul web spunta un testo dai toni chiari due giorni dopo l’attacco sincronizzato sui binari a Castel Maggiore (Bologna) e a Pesaro, messo in atto, nel primo caso, con due ordigni incendiari – entrambi piazzati sui binari, uno in direzione nord e uno in direzione sud – e, nel Pesarese, col rogo di una cabina elettrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabotaggi ai treni, esultano gli anarchici. Piantedosi: "Convergenza con gli scontri"

