Il numero di telefono di Dennis te Kloese in pasto ai tifosi | minacce e insulti interviene la polizia

La crisi del Feyenoord si fa sentire anche fuori dal campo. I tifosi hanno diffuso il numero di telefono di Dennis te Kloese, il direttore tecnico del club, e sono iniziati insulti e minacce. La polizia è intervenuta per fermare le intimidazioni e cercare di contenere la situazione.

La crisi infinita del Feyenoord ha scatenato l'atroce vendetta dei tifosi che hanno condiviso il numero privato del direttore tecnico del club, Dennis te Kloese. Per fermare l'ondata d'odio fatta di minacce audio e scritte, è dovuta intervenire la polizia con un messaggio intimidatorio: "Sappiamo chi siete, smettetela".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Feyenoord Dennis te Kloese

Dopo le recenti difficoltà sportive, i tifosi del Bari hanno manifestato la loro delusione attraverso proteste e commenti sui social.

Il Genoa ribadisce il suo impegno contro ogni forma di odio, insulti e minacce rivolte ai propri tesserati, anche sui social media.

Ultime notizie su Feyenoord Dennis te Kloese

