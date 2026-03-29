La stagione della Fiorentina si è caratterizzata da risultati altalenanti, con una serie di sconfitte in campionato che hanno ridimensionato le aspettative. Nel frattempo, la squadra ha ottenuto buoni risultati nelle competizioni europee, qualificandosi per le fasi successive. Un ex giocatore della società ha commentato le prestazioni della squadra, evidenziando differenze tra le varie manifestazioni.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, stagione da montagne russe: flop in Serie A, slancio in Europa. L’analisi dell’ex viola Banchelli

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