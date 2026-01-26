Milan Futuro una stagione sulle montagne russe | altro stop interno contro la Casatese

Milan Futuro affronta un’altra battuta d'arresto casalinga contro la Casatese, in una stagione fatta di alti e bassi. Quando i risultati sono positivi, una sconfitta può pesare di più. È importante mantenere la calma e riprendere il cammino con determinazione, consapevoli delle sfide che questa stagione presenta. Solo così si può cercare di superare le difficoltà e proseguire con fiducia.

Quando le cose vanno bene, inciampare è ancora più fastidioso. Serve rialzarsi, certo, ma che fatica. Eppure, sembra questo il destino del Milan Futuro, che ieri ha perso in casa contro la Casatese Merate. Gli ospiti si sono imposti per 3-2 in una gara ricca di gol ma – per i rossoneri – pure di rimpianti. Si trattava di uno scontro diretto, una ghiotta occasione per accorciare la classifica nelle zone di vertice, ma i ragazzi di mister Massimo Oddo non lo hanno approcciato bene e ora pagano il conto: in un colpo solo, infatti, vengono scavalcati dalla formazione lecchese, dal Villa Valle e dal Chievo, dovendosi accontentare del quinto posto in coabitazione con il Brusaporto.

