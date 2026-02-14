Italia tragedia nella notte di San Valentino | 17enne finisce con l’auto contro l’albero

Una 17enne ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero durante la notte di San Valentino, causando un grave incidente stradale. La ragazza stava tornando a casa dopo aver festeggiato con amici, quando la vettura ha deviato improvvisamente dalla carreggiata in una strada isolata. Il rumore dello scontro ha svegliato i residenti vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e i medici del 118, ma le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi.

Il buio di una notte che doveva essere di festa si è trasformato improvvisamente in un silenzio irreale, spezzato solo dal fragore del metallo che si accartoccia contro la natura immobile. Tre vite giovanissime, cariche di sogni e della spensieratezza tipica di chi ha ancora tutto il mondo davanti, stavano percorrendo una strada che sembrava come tante altre, a bordo di un veicolo che avrebbe dovuto accompagnarli verso la prossima meta. In un istante fatale, una traiettoria imprecisa ha cambiato per sempre il corso del loro destino, trasformando il sedile di un'auto in un confine invalicabile tra la vita e la morte.