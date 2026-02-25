Fondi tenta la fuga all’alt e finisce contro un’auto parcheggiata | l’inseguimento

Fondi, 25 febbraio 2026 – Nella giornata di ieri i carabinieri della Tenenza di Fondi, con l’ausilio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 37 anni del posto per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata. Secondo quanto ricostruito, i fatti risalgono alla precedente nottata, quando, durante un posto di controllo, i militari dell’Arma avrebbero intimato l’alt al conducente. L’uomo, invece di fermarsi, avrebbe proseguito la marcia dandosi alla fuga. A quel punto i Carabinieri si sono posti all’inseguimento. L’urto contro un’auto in sosta. Prima di essere raggiunto, il 37enne avrebbe urtato un’autovettura parcheggiata, all’interno della quale si trovavano due giovani. I due occupanti sono rimasti illesi. Patente revocata dal 2020 e auto presa all’insaputa del padre. Nel corso dei controlli successivi, i Carabinieri hanno appurato che l’uomo avrebbe utilizzato l’autovettura del padre all’insaputa di quest’ultimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

