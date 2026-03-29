Filtro antiparticolato FAP DPF | come funziona e rigenerazione?

Il filtro antiparticolato, chiamato anche FAP o DPF, è un componente installato nel sistema di scarico delle vetture diesel. La sua funzione principale è trattenere le particelle di fuliggine prodotte dalla combustione. Quando il filtro si riempie, viene avviata una procedura di rigenerazione che brucia le particelle accumulate. Questo processo permette di mantenere efficiente il funzionamento del sistema di scarico e ridurre le emissioni.

Cos’è il filtro antiparticolato (FAPDPF). Il filtro antiparticolato, noto anche come FAP (Filtre à Particules, termine di origine francese) o DPF (Diesel Particulate Filter), è un dispositivo presente nel sistema di scarico delle auto diesel. La sua funzione è catturare e trattenere le particelle di particolato fine (PM — Particulate Matter) emesse dalla combustione del gasolio. Introdotto obbligatoriamente con la normativa Euro 5 (2009), il FAP è presente anche su molte auto Euro 4 di fascia medio-alta. Dal 2017, con l’Euro 6d, anche le auto a benzina con iniezione diretta montano un filtro antiparticolato (GPF — Gasoline Particulate Filter). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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