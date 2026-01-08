Test Medicina come funziona la graduatoria del semestre filtro | fasce e cosa fare in base ai risultati

La graduatoria nazionale per il test di Medicina, relativa al semestre filtro, è stata pubblicata. Essa si suddivide in nove sezioni di merito e determina l'accesso al secondo semestre. In questa guida, spieghiamo come funziona la graduatoria, le fasce di merito e cosa fare in base ai risultati ottenuti. Inoltre, segnaliamo le prossime date importanti per l’iscrizione e gli eventuali scorrimenti.

