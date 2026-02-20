Primo Monitoraggio Nazionale dell’Istruzione degli Adulti | scadenza 28 febbraio Nel dettaglio le procedure operative per CPIA e Istituti di II grado

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito il 28 febbraio come scadenza per completare il Primo Monitoraggio Nazionale dell’Istruzione degli Adulti, a causa della necessità di aggiornare i dati sul numero di studenti e sulle attività svolte nei CPIA e negli istituti di secondo grado. La procedura, rivolta a dirigenti e docenti, richiede l’invio di informazioni dettagliate sulle iscrizioni e sui corsi attivi. Questo monitoraggio permetterà di capire meglio come si evolve il sistema e quali interventi sono necessari per migliorarlo. La fase di raccolta dati si conclude tra pochi giorni.

Il 28 febbraio scade il termine per la compilazione del Primo Monitoraggio Nazionale dell'Istruzione degli Adulti, iniziativa finalizzata a rilevare la consistenza del sistema IdA, analizzarne le pratiche e individuarne punti di forza e criticità in un'ottica di miglioramento continuo.