Val Bisagno sfilata di carnevale con modifiche a bus e viabilità | strade chiuse

Sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 14, si terrà l’edizione 2026 del "Carrossezzu", la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici, tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della Val Bisagno (a questo link dettagli e programma). Per l'occasione sono state fissate alcune modifiche alla viabilità con strade chiuse, blocco traffico e variazioni al percorso degli autobus. Eccole nel dettaglio. Le modifiche previste sabato 21 febbraio, dalle ore 14 alle ore 19 (e comunque fino a cessate esigenze). Amt ha informato che alcune linee della Val Bisagno dovranno cambiare percorso sabato 21 febbraio 2026 dalle ore 14 alle ore 19: parliamo del 13, 14, 715, 725 e 728, che modificano come di seguito indicato: GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Fiera di Natale a Struppa: strade chiuse, modifiche alla viabilità e al percorso dei bus

Leggi anche: Fiera Anteprima di Natale: strade chiuse, modifiche alla viabilità e al percorso dei bus

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.