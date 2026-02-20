Val Bisagno sfilata di carnevale con modifiche a bus e viabilità | strade chiuse
Sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 14, si terrà l'edizione 2026 del "Carrossezzu", la tradizionale sfilata di carri e gruppi allegorici, tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della Val Bisagno (a questo link dettagli e programma). Per l'occasione sono state fissate alcune modifiche alla viabilità con strade chiuse, blocco traffico e variazioni al percorso degli autobus. Eccole nel dettaglio. Le modifiche previste sabato 21 febbraio, dalle ore 14 alle ore 19 (e comunque fino a cessate esigenze). Amt ha informato che alcune linee della Val Bisagno dovranno cambiare percorso sabato 21 febbraio 2026 dalle ore 14 alle ore 19: parliamo del 13, 14, 715, 725 e 728, che modificano come di seguito indicato:
Val Bisagno, sfilata di carnevale con modifiche a bus e viabilità: strade chiuseVia Piacenza, tratto compreso tra il civ. 203 r e via Fossato di Cicala, divieto di circolazione a tutti i veicoli eccetto quelli impiegati in attività di soccorso ed emergenza. divieto di sosta, con ... genovatoday.it
Media Val Bisagno, torna il Carrossezzu 2026: carri allegorici in sfilata tra Molassana e San GottardoSabato 21 febbraio dalle 14 la tradizionale festa di Carnevale attraverserà via Molassana e via Piacenza, con animazioni, premiazioni finali e il coinvolgimento di associazioni e Civ del territorio. I ... lavocedigenova.it
