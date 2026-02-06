Caffè sospeso | in una caffetteria a Chieti si rinnova la tradizione

In una caffetteria di Chieti torna la tradizione del caffè sospeso. La clientela ordina un caffè e ne paga due, così chi arriva dopo può prenderne uno senza pagare. La pratica, nata a Napoli, si diffonde anche in questa città, portando un gesto di solidarietà nel quotidiano.

La pratica del caffè sospeso - si ordina un caffè e se ne pagano due, con la seconda tazzina destinata a uno chi arriverà dopo - è un’usanza solidale nata a Napoli ma che sempre più spesso si trova anche nelle altre città. E Chieti non fa eccezione.In via Pescara la Caffetteria Venezuela da un.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

