A Ortona c' è il festival Ada Per una scienza libera da stereotipi | conferenze incontri laboratori e spettacoli

A Ortona prende il via il festival “Ada. Per una scienza libera da stereotipi”. La rassegna propone conferenze, incontri, laboratori e spettacoli, tutti dedicati a stimolare il dibattito sulla parità e sull'inclusione nella scienza. Organizzato da Donn, l’evento coinvolge esperti e pubblico, offrendo un’occasione di confronto e di approfondimento su temi ancora troppo spesso sottovalutati.

Conferenze, incontri, laboratori e spettacoli: è il programma della rassegna “Ada. Per una scienza libera da stereotipi”, l'iniziativa promossa da Donn.è, associazione di promozione sociale al femminile, nato con il sostegno del ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Ortona Festival Ai Magazzini del Cotone arriva il Mistica Festival 2025 con incontri, spettacoli e laboratori Ai Magazzini del Cotone di Genova torna il Mistica Festival 2025, un evento dedicato alle arti alternative, al folklore, al fantasy e alle nuove spiritualità. Giorno della Memoria 2026: a Genova incontri, conferenze, proiezioni e spettacoli Il 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, un’occasione per riflettere sugli eventi della Shoah. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ortona Festival Argomenti discussi: Cordoglio a Ortona per la scomparsa dell'ex sindaco Domenico Bernabeo; Kako Ortigao manda al tappeto il San Salvo nella finalissima: la Coppa d’Eccellenza è della Folgore; Colpo in gioielleria, titolari picchiati e rapinati da tre persone: condannato l'unico arrestato - FoggiaToday; Tekne di Ortona: Situazione più delicata di quanto si possa immaginare. A Ortona c'è il festival Ada. Per una scienza libera da stereotipi: conferenze, incontri, laboratori e spettacoliUn progetto che omaggia, già nel nome Ada Lovelace, matematica britannica, considerata la prima programmatrice della storia; l'obiettivo è rompere la narrazione dominante sul ruolo della donna nella ... chietitoday.it Nuova interruzione idrica a OrtonaUna nuova interruzione della fornitura idrica è stata comunicata a Ortona dalla Sasi tra l'8 e il 9 febbraio. A seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per ... chietitoday.it Oggi presso il Liceo Scientifico di Ortona, conferenza stampa lancio di ADA FESTIVAL, laboratorio contro gli stereotipi, 11-13 febbraio 2026 facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.